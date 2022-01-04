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مايا دياب تبكي وتتحدث عن "أكثر حدث مؤلم حصل معها"

4 - يناير - 2022
مايا دياب

مايا دياب

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استذكرت الفنانة اللبنانية مايا دياب ما جرى لها يوم انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ولم تستطع أن تحبس دموعها.

وبكت مايا دياب بعدما حلّت ضيفة على برنامج “بصراحة مع” المذاع عبر قناة MBC1بحرقة، وقالت: “أكتر حدث مؤلم حصل في قلبي انفجار ميناء بيروت. أعتقد أنا وكتير من اللبنانيين انكسرنا، وصعب نتخطى الانفجار وأنا ما راح أتخطاه بحياتي.. في المرحلة دي من 2020 كنا عايشين بفترة كوفيد، وأنا كنت نشيطة جداً، وبعمل حفلات أون لاين، واحدة من الحفلات كانت في الميناء مع المخرج جو بوعيد، واجتماعنا كان يوم 4 أغسطس الساعة 7 في الميناء، مكان الانفجار تحديدا، مع 15 شخص من فنيين ومخرج ومنتج وكل المهتمين.. حدث الانفجار، وبيتي اتكسر مثل كل الناس، وأنا الحمد لله أقل الناس، لكن اللي صار كان فاجعة، والهروب كان بشع، خرجنا مش لابسين وجرينا وسط الدمار والدم، دمروا لبنان”.

وأضافت: “يا ريت اللي صار كان آخر شيء بشع يحصل في بلدي، لكن بعده بيتدمر. بيطلبوا مني أمشي من لبنان، أروح مصر بلدي التاني، أو دبي بلدي اللي فيها شغلي، لكن بلدي بحاجة لي، وعندي رسالة في لبنان”.

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