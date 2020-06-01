بالصورة – مايا دياب تتألق بإطلالة ناعمة في جلسة تصوير جديدة في العاصمة اللبنانية بيروت

مايا دياب
مايا دياب

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نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة كاجوال ناعمة، فلفتت الأنظار تجاهها وحصدت صورها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت مايا دياب قد طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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