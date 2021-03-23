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مايا دياب تثير الجدل بصورة على فيسبوك

منذ 59 دقيقة
مايا دياب

مايا دياب

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أثارت الفنانة اللبنانية، “مايا دياب” جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لأقدام سيدة مرفوعة نحو الأعلى، على صفحتها الخاصة والموثقة على موقع فيس بوك.

وعلى الرغم من أن الصورة تعبيرية وليست للمغنية، إلا أن عدداً من المعلقين على صفحتها، اعتبرها ترمز لإيحاءات جنسية، مبدين استغرابهم من نشر فنانات مثل تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة.

كما وجه المعلقون انتقادات واسعة “لدياب”، والتي سبق وأن أثارت الجدل عدة مرات بسبب صورها وملابسها، حيث دعاها أحد المعلقين إلى التركيز على الفن والأغاني بدلاً من نشر صور تسيء إليها كفنانة، في حين نشر بعض المعلقين صوراً ساخرة في إشارة إلى سخريتهم من الصورة، التي قامت “دياب” بنشرها.

وتستعد “مايا دياب” لإطلاق أغنية جديدة منفردة تضع اللمسات الأخيرة عليها، والتي من المقرر أن تنشر قريباً، كما كشفت مصادر مقربة من الفنانة أنها ستصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب لتطرحها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع “يوتيوب”.

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