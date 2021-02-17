مايا دياب تسرد قصة صديق لها في المطار… هذا برسم من؟

سردت الفنانة اللبنانية مايا دياب حادثة حصلت مع صديق لها أثناء سفره.

وقالت عبر “تويتر”: “وعند نقطة الأمن العام يتفاجأ بأنه ممنوع من السفر؟؟؟ لماذا؟ لأنّه وبحسب الحاسوب لم يدفع ظبط سرعة وقد تحوّل هذا الى المحكمة.

وأضافت: “بما أن صديقي منظّم جداً استطاع أن يعطي المسؤول هناك الوصل بالدفع مع كل اثباتات الدفع فكانت الإجابة بأنه لا يستطيع السفر وسحبوا منه جوازه”.

وتابعت: “معاملة تصحّ لمن في السلطة وليس لمن لا يزال يدفع مستحقات لا تستحقها السلطة ومع ذلك أوقف مثل المجرم أو المهرّب أو أو… هذا برسم من؟”.

وعند نقطة الأمن العام يتفاجأ بأنه ممنوع من السفر؟؟؟ لماذا..لأنّه وبحسب الحاسوب لم يدفع ظبط سرعة وقد تحوّل هذا الى المحكمة..و بما أن صديقي منظّم جداً استطاع أن يعطي المسؤول هناك الوصل بالدفع مع كل اثباتات الدفع فكانت الإجابة بأنه لا يستطيع السفر وسحبوا منه جوازه.. — Maya Diab (@mayadiab) February 17, 2021

معاملة تصحّ لمن في السلطة وليس لمن لا يزال يدفع مستحقات لا تستحقها السلطة ومع ذلك أوقف مثل المجرم أو المهرّب أو أو …هذا برسم من؟؟؟ #لبنان #بيروت — Maya Diab (@mayadiab) February 17, 2021