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مايا دياب تسرد قصة صديق لها في المطار… هذا برسم من؟

منذ ساعتين
مايا دياب

مايا دياب

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سردت الفنانة اللبنانية مايا دياب حادثة حصلت مع صديق لها أثناء سفره.

وقالت عبر “تويتر”: “وعند نقطة الأمن العام يتفاجأ بأنه ممنوع من السفر؟؟؟ لماذا؟ لأنّه وبحسب الحاسوب لم يدفع ظبط سرعة وقد تحوّل هذا الى المحكمة.

وأضافت: “بما أن صديقي منظّم جداً استطاع أن يعطي المسؤول هناك الوصل بالدفع مع كل اثباتات الدفع فكانت الإجابة بأنه لا يستطيع السفر وسحبوا منه جوازه”.

وتابعت: “معاملة تصحّ لمن في السلطة وليس لمن لا يزال يدفع مستحقات لا تستحقها السلطة ومع ذلك أوقف مثل المجرم أو المهرّب أو أو… هذا برسم من؟”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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