مايا دياب تسرق الأنظار في صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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تتميز النجمة اللبنانية مايا دياب بإطلالاتها الساحرة التي اعتدنا عليها في كل مرة تظهر فيها عبر الإعلام وفي المقابلات أو حتى في الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دياب صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة كاجوال ناعمة، حيث ارتدت تنورة قصيرة من الجلد الأسود ونسقت معها قميص من نفس اللون وحملت معها لوح التزلج الخاص بها، فلفتت الأنظار تجاهها وحصدت صورها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت مايا دياب قد أطلقت أغنية جديدة بعنوان “نهارنا وردي” وقدمتها للمرة الأولى خلال حلولها ضيفة في برنامج “ضحك ولعب وجد” وحصدت الأغنية إعجاب الجمهور منذ أن غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.

وآخر الأعمال الفنية التي قدّمتها مايا دياب في الفترة الماضية، كليب أغنيتها “أنا” الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.

في سياق منفصل، طالبت مايا دياب الثورة اللبنانية التخلي عن سلميتها وانتقدت شعار الثورة اللبنانية إنها ثورة سلمية، خصوصا بعد تعامل قوى الأمن مع المتظاهرين في بيروت.

وكتبت دياب تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: “أرجوكم كلمة ثورة سلمية ما بقى قادرة إسمعها الثورة لازم تكون حقيقية والثورة ليست لطيفة”.