مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة… الليلة

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تطلّ النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور في حلقة خاصة من برنامج “ضحك ولعب وجد” مع الإعلامي محمد قيس مساء اليوم (9:40 PM) عبر شاشة “ام تي تي” اللبنانية في لقاء شيّق تتناول فيه العديد من المواضيع الوطنية والفنية والشخصية.

وتطلق مايا خلال هذه الحلقة أغنيتها الجديدة التي ستغنيها للمرة الأولى، وهي باللهجة المصرية وتنتمي إلى النمط الإيقاعي الشعبي، على أن يتم طرحها أيضًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وبالعودة إلى الحلقة ستقدم مايا دياب أيضًا عدّة أغنيات أخرى من أرشيفها نذكر منها “أنا أنا” و”بعدو”.