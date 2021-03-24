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مايا دياب تطلق "الكعب العالي"

24 - مارس - 2021
مايا دياب

مايا دياب

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أطلقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ اغنيتها الجديدة باللهجة المصرية تحت عنوان “​الكعب العالي​” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، و ذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمود صلاح وألحان رحيم، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من اخراج شيرين خوري التي أظهرت مايا بطريقة مميزة، كما ظهرت في الكليب أحذية مايا الكثيرة.

وفي ساعات قليلة، حققت الأغنية رواجا كبيرا بين الجمهور الذي عبر عن اعجابه الشديد بالأغنية المصرية.

وكانت قد استعرضت مايا عدداً من أحذيتها بالكعب العالي في عدة فيديوهات، برزت تنوعها وذوقها المميز في اختيار الأحذية، بأشكال وألوان و تصاميم وماركات مختلفة.

 

 

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