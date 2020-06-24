مايا دياب تعبر عن غضبها وحزنها من الوضع الاقتصادي: “عهد بكى فيه الحجر”

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يوم بعد يوم، يزداد الوضع سوء في لبنان، ويتردى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي والمالي.

ويشعر في الضائقة المالية كافة الشعب اللبناني، إذ يعاني الجميع من سوء المعيشة التي ضيقت الخناق على اللبناني.

على الأثر، عبّرت النجمة اللبنانية مايا دياب مجددًا عن حزنها الشديد على الوضع الصعب والمبكي الذي وصل إليه لبنان.

وكتبت مايا في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “عهد بكى فيه الحجر..”.

وكانت مايا دياب قد أطلقت منذ أيام صرخة موجعة عبر “تويتر” أيضًا وقالت: “بقلبي في حكي بعد أكتر وفي وجع أكبر وجودي على التلفزيون بيحكم عليي جمّل ولَوْ شوي الصورة، بس الصورة هلأ منها جميلة نحنا مع بعض وبحبنا لوطننا بعدنا قادرين نغير ورح نقدّر نغير بإصرارنا وما بقى حدا يقلي ثورة سرقها الزعران أنا ضد هيدا الهاشتاغ أصلاً”.

وتابعت دياب في تغريدة أخرى: “أنا ما عندي زعران أنا عندي ناس لبنانية نحنا كلنا لبنانية ومنتساعد لنربح هيدي المعركة. المعركة الوحيدة يلي منا ضد الغريب ولا ضد جيش غريب ولا بلد غريب، معركة ضد الأغراب اللبنانيين يلي سرقوا ونهبوا وعم يجوعوني كل يوم وبشحدوني مصرياتي كل يوم.. كلاب! ثورة. لبنان ينتفض”.

على صعيد آخر كانت مايا قد أطلقت أغنية منفردة جديدة بعنوان “نهارنا وردي” وقدمتها للمرة الاولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” وحصدت الأغنية إعجاب الجمهور منذ أن غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.