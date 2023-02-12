مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان

أعلنت الفنانة مايا دياب أنّها نجحت بإلغاء حفلها الفنّي الّذي كان من المُقرّر أن تحييه في لبنان تزامناً مع عيد الحب، ويعود السبب الى تضامنها مع أهالي ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وكشفت مايا دياب عن الخبر بالقول “طالبت وسعيت والحمدلله قدرت إني إلغي الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم ١٣ شباط بلبنان”.

وأضافت دياب: “الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه والفنان لازم يكون حاسس بالحد الادنى من الفرح حتى يفرّح الناس وانا ما قادرة كون ايجابية بظل هالكارثة التي لن نتخطاها”.

وختمت مايا قائلةً “أعتذر من كل شخص كان حاجز انشالله نلتقي بالفرح”.

طالبت وسعيت والحمدلله قدرت إني إلغي الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم ١٣ شباط بلبنان. الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه والفنان لازم يكون حاسس بالحد الادنى من الفرح حتى يفرّح الناس وانا ما قادرة كون ايجابية بظل هالكارثة التي لن نتخطاها

اعتذر من كل شخص كان حاجز انشالله نلتقي بالفرح — Maya Diab (@mayadiab) February 9, 2023