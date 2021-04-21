الخميس 10 رمضان 1442 ﻫ - 22 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مايا دياب تنزلق أثناء ممارستها الـ”sandboarding”

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 11:00 مساءً
مايا دياب

مايا دياب

A A A
طباعة المقال

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أنها بدأت تمارس رياضة الـ”sandboarding” أو ما يعرف بالتزلج على الرمال.

وشاركت دياب متابعيها بفيديو لها تمارس هذه الرياضة لمساعدتهم على تعلمها، لكنها انزلقت مرات عديدة.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي مايا، وعلى الرغم من وقوعها مراراً، قامت بردود فعل طريفة.

يُذكر أن مايا اختارت إطلالة كلاسيكية لافتة، ومن أجواء شهر رمضان، خلال حلولها ضيفة على برنامج “العرافة”ـ الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، وكانت طريقتها في مزج العصري مع التقليدي لفتت أنظار المتابعين بشكل كبير، فكان اللوك محتشماً لكن مميزاً في الوقت نفسه، من خلال جاكيت وبنطلون أسود مطرزان باللون الذهبي، من وحي الزي التقليدي الجزائري “الكاراكو”.

    المزيد من منوعات

    الشرطة الأسبانية
    أسباني يقتل والدته بطريقة بشعة.. خنقها وأكل أجزاء من جسدها
    راتب - تعبيرية
    إيطالي غاب عن وظيفته 15 عاما وقبض كل الرواتب.. كيف حصل ذلك ؟
    ماغي بو غصن
    ماغي بو غصن: “كل المشاهد اللي تصورت بالعمل بلبنان”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب الزنجبيل والكركم
    تعرفوا إلى هذه المشروبات المناعية الطبيعية … لن تتوقفوا عن شربها!
    أيمن بهجت قمر
    أيمن بهجت قمر لـ”صوت بيروت انترناشونال”: عمرو دياب مثلي الأعلى في النجاح والاجتهاد
    الدولار
    ارتفاع دولار السوق السوداء وسط تعنّت السلطة الحاكمة