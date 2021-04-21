مايا دياب تنزلق أثناء ممارستها الـ”sandboarding”

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أنها بدأت تمارس رياضة الـ”sandboarding” أو ما يعرف بالتزلج على الرمال.

وشاركت دياب متابعيها بفيديو لها تمارس هذه الرياضة لمساعدتهم على تعلمها، لكنها انزلقت مرات عديدة.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي مايا، وعلى الرغم من وقوعها مراراً، قامت بردود فعل طريفة.

يُذكر أن مايا اختارت إطلالة كلاسيكية لافتة، ومن أجواء شهر رمضان، خلال حلولها ضيفة على برنامج “العرافة”ـ الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، وكانت طريقتها في مزج العصري مع التقليدي لفتت أنظار المتابعين بشكل كبير، فكان اللوك محتشماً لكن مميزاً في الوقت نفسه، من خلال جاكيت وبنطلون أسود مطرزان باللون الذهبي، من وحي الزي التقليدي الجزائري “الكاراكو”.