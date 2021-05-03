مايا دياب تنشر “story” بفستان الزفاف… هل دخلت القفص الذهبي؟

في خطوة لافتة ومفاجأة، نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة عبر “إنستغرام” على خاصية الـ”story” صورة لها بفستان زفاف ومن حولها فريق عملها لمعاونتها. وعادت وحذفتها بعد ثوان من نشرها.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما إذا دخلت مايا دياب القفص الذهبي من دون أن تنشر الخبر السار لأحد، على الرغم من أنها لم توضح سبب حذفها الصورة ولم تعلق على الموضوع على الإطلاق.

وكانت مايا قد نشرت مؤخراً فيديو طريف في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تمارس رياضة الـ”sandboarding” أو ما يعرف بالتزلج على الرمال. وحاولت مايا تعليم متابعيها هذه الرياضة، لكنها إنزلقت مرات عديدة.