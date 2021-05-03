الأثنين 21 رمضان 1442 ﻫ - 3 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مايا دياب تنشر “story” بفستان الزفاف… هل دخلت القفص الذهبي؟

منذ 46 دقيقة
مايا دياب

مايا دياب

A A A
طباعة المقال

في خطوة لافتة ومفاجأة، نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة عبر “إنستغرام” على خاصية الـ”story” صورة لها بفستان زفاف ومن حولها فريق عملها لمعاونتها. وعادت وحذفتها بعد ثوان من نشرها.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما إذا دخلت مايا دياب القفص الذهبي من دون أن تنشر الخبر السار لأحد، على الرغم من أنها لم توضح سبب حذفها الصورة ولم تعلق على الموضوع على الإطلاق.

وكانت مايا قد نشرت مؤخراً فيديو طريف في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تمارس رياضة الـ”sandboarding” أو ما يعرف بالتزلج على الرمال. وحاولت مايا تعليم متابعيها هذه الرياضة، لكنها إنزلقت مرات عديدة.

مايا دياب

مايا دياب

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

باسم مغنية لـ”صوت بيروت انترناشونال”: مسلسل “للموت” يحمل كل عناصر النجاح
داليدا خليل
بالصورة – داليدا خليل تخطف الأنظار بإطلالة مغربية
مكتب
الجلوس على مكتب بجانب نافذة يجعلك أكثر إنتاجية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مستهلكو المشروبات الغازية سواء احتوت على سكر أو بدون، هم عرضة للإصابة بأمراض القلب
مشروبات شائعة تضر بصحة الكلى … تعرفوا إليها
هلال
هل يكمل رمضان هذا العام 30 يوماً؟.. إليكم ما أكده عضو هيئة كبار العلماء
الدولار
دولار السوق السوداء… كم بلغ صباح اليوم؟