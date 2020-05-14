مايا دياب تهدي شقيقتها “موني” حفلها الجديد بعد تعرّضها لحادث سير كبير جداً

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أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلة غنائية عبر موقع “يوتيوب”، وهي حفلتها الثانية خلال فترة الحجر المنزلي، والتي قدمتها للمرة الأولى على طريقة “virtual live show 360”.

وعايدت مايا دياب جمهورها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأهدت حفلتها لشقيقتها “موني” التي تعرضت لحادث سير تمّ نقلها على أثره الى المستشفى.

وقالت لشقيقتها، “أعلم أنك تعانين من ألم كبير وأنا أيضاً أتألم وأشعر بك، وأنت من أعطتني القوة والدافع كي أظهر في هذا البث المباشر وأكون مع الناس، وأهديك هذه الحفلة من بدايتها إلى نهايتها… أحبك كثيراً”.

وبعدها قدمت عدداً كبيراً من الاغنيات الخاصة وغير الخاصة بأجواء لافتة، واعدةً الجمهور بحفلة جديدة في عيد الفطر.