مايا دياب علّقت على لقاء بعبدا: “حوار وطني من طرف واحد… مؤثر عندما تجتمع القوى بنفسها”!

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علّقت الفنانة مايا دياب على لقاء بعبدا من خلال سلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،

سخرت من خلالها مما اعتبرته اجتماع القوى بنفسها لايجاد حلول كانت المسبب الرئيسي بها، كما وجّهت كلمة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس السابق ميشال سليمان.

وكتبت الفنانة مايا دياب” لقاء بعبدا بعبدا، مؤثر عندما تجتمع القوى بنفسها وحلولها تكون هي نفسها الاسباب التي اودت بالبلد الى ما هو عليه اليوم”، وفي تغريدة ثانية قالت “حوار وطني من طرف واحد، حلو مش حلو، حلو”.

والى العماد عون توجهت دياب بالقول” يا فخامة الرئيس لبنان ما بدّو اجتماع، لبنان بدّو قرار”، والى الرئيس السابق ميشال سليمان قالت “بس ما تكون رئيس بتكون أقوى من لمّا تكون رئيس وبيصير إلك عين وقدرة إنّك تحكي..قوي… وين كانوا #لبنان_ينتفض “.

وكان “اللقاء الوطني” الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون لتحصين السلم الأهلي وإيجاد حلول للأزمة الراهنة، اقتصر على اهل بيت الحكومة من حزب العهد وحلفائه،

حيث قاطعته قوى سنية ومسيحية، وغاب عنه رؤساء أحزاب “القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”تيار المردة” كما غاب عنه رؤساء الحكومات السابقون.

وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحركات غاضبة لاسيما بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى اسعار خيالية.

وفي ختام اللقاء صدر بيان، تحفظ على مضمونه الرئيس ميشال سليمان، يدعو إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني،

واشار البيان إلى أن لبنان “يمر بأزمة معقّدة ومتفاقمة سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وصحيّة مستجدّة”،

إلا أنّها بحسب البيان ” لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرّائها”!