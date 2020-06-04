مايا دياب لعادل كرم: “انت شخص منشوف حالنا فيه”

مايا دياب
مايا دياب

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عبّرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن فخرها بفريق عمل فيلم “​broken keys​ ” الذي ترشّح ل​مهرحان كان السينمائي​، مشيدة ببطله الممثل اللبناني ​عادل كرم​.

وكتبت مايا على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “رغم كل شي، في ناس بعدا عم تحارب لترفع اسم لبنان بالعالي كتير، فخورة بفريق عمل فيلم broken keys يلي ترشح ع مهرجان كان السينمائي..

واضافت مايا: “عادل كرم انت شخص منشوف حالنا فيه وانشالله يجي نهار ودولتنا تقدر تشوف لوين هالمواهب قادرة توصل وشو قادرة تحقق”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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