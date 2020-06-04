مايا دياب لعادل كرم: “انت شخص منشوف حالنا فيه”
عبّرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن فخرها بفريق عمل فيلم “broken keys ” الذي ترشّح لمهرحان كان السينمائي، مشيدة ببطله الممثل اللبناني عادل كرم.
وكتبت مايا على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “رغم كل شي، في ناس بعدا عم تحارب لترفع اسم لبنان بالعالي كتير، فخورة بفريق عمل فيلم broken keys يلي ترشح ع مهرجان كان السينمائي..
واضافت مايا: “عادل كرم انت شخص منشوف حالنا فيه وانشالله يجي نهار ودولتنا تقدر تشوف لوين هالمواهب قادرة توصل وشو قادرة تحقق”.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال