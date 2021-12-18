مايا دياب: “هذا الجرم يصعب اثباته فعلياً”

تناولت الفنانة اللبنانية مايا دياب موضوع التحرش عبى موقع التواصل الاجتماعي معبرة عن مدى بشاعة فعل التحرش. واعتبرت مايا أنه جرم يصعب إثباته فعلياً مريضه لا يترك فرصة اكتشافه.

وكتبت مايا: “التحرّش هو اكتر جرم يصعب اثباته فعلياً لأن مريضه لا يترك فرصة اكتشافه، ولطالما يترك الضحية في حيرة ان تصدق ما حصل او لا، او ان تتكلّم او لا لعدم وجود الدليل القاطع، ولطالما يستمر المتحّرش بسبب قلّة قوة الدليل او حتى عدم وجوده مثبتاً.. الدليل الحقيقي القاطع هو احساس الضحية وشعورها”.

وكانت كشفت الفنانة مايا دياب، عن رأيها في الضجة التي أثيرت حول طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب، من الفنان حسام حبيب، الأيام الماضية.

وقالت على هامش تكريمها في مهرجان “الأفضل ميديل إيست” الذي أقيم في إمارة دبي: إن “شيرين عبد الوهاب لها دور في شغف الجمهور لمعرفة أسرار حياتها الشخصية وكواليس الانفصال”.

وأضافت: “يمكن الغلطة الأساسية أن شيرين أو غيرها من الفنانات وضعوا حياتهم الشخصية قدام الجمهور”.