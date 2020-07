مايا دياب والطبيعة: روح غريبة موجودة هنا

View this post on Instagram

هالمرة اخترت الطبيعة.. الأربعاء ١٥/٧/٢٠٢٠ الساعة ١٠ مساءً❤️ #MayaDiab #مايا_دياب #Soon #StayTuned #youtube #LiveConcert #music #concert3 #3rdconcert