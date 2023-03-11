مايلي سايرس تطلق مجموعتها الغنائية الجديدة

أطلقت النجمة الأميركية مايلي سايرس مجموعتها الغنائية الجديدة والثامنة في مسيرتها المهنية Endless Summer Vacation.

وركّزت أغنيات ألبوم سايرس (30 عاماً) على الرومانسية الناشئة وحب الذات بعيداً عن الطلاق وفق ما كان الجمهور يتوقع بعد انفصالها عن ليام هيمسورث، على الرغم من أغنية Muddy Feet التي رأت فيها شريحة واسعة من المعلقين أنها تشير إلى اتهام زوجها السابق بالخيانة.

وقالت سايرس في الأغنية: “ورائحتك فيها شيء من عطر لم أشتره/ الآن أعرف لماذا كنت تغلق الستائر/ أخرج من منزلي/ خارج حياتي”.

وأشادت مواقع فنية عالمية بجديد سايروس، معتبرةً أنه “الأكثر استقلالية منذ بدأت الغناء”.

وتصدّر الألبوم فور طرحه المرتبة الأولى على تطبيق iTunes في 70 دولة والولايات المتحدة، وهو ألبومها الثاني حتى الآن الذي يصل إلى Milestone والأول بين كل الألبومات في عام 2023.