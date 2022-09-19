ما الأسباب وراء اهتمام برشلونة بضمّ أسينسيو؟

أشارت معلومات صحافية إلى أنّ برشلونة مهتم بضم الدولي الإسباني، ماركو أسينسيو، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ووفق صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، هناك عدة عوامل تفسّر اهتمام البارسا باللاعب، من أبرزها سنه وجودته، وقدرته على القيام بأدوار متنوعة.

هذا بالإضافة إلى حقيقة أن وكيل أعماله، خورخي مينديز، تجمعه علاقة جيدة جدا بالبلوجرانا.

ومن بين الأسباب أيضا وضع أسينسيو في ريال مدريد، حيث ينقضي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديده حتى الآن، الأمر الذي زاد التكهنات حول إمكانية رحيله.

غير أنّ موسم الانتقالات الصيفي انتهى، ولم يرحل صاحب الـ26 عاما، بعدما ترددت شائعات حول اهتمام عدة أنديه بضمه، مثل ميلان وآرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وفي الموسم الحالي، لم يتحسن وضع أسينسيو في قلعة سانتياغو بيرنابيو، ولا حتى بعد فشل التوقيع مع كيليان مبابي، وغياب كريم بنزيما المؤقت بسبب الإصابة، وذلك في ظل تألق فينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدي فالفيردي.

وتوهّج أسينسيو خلال مشاركته الأخيرة أوروبيًا، أمام لايبزيج الألماني، حيث سجّل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية بيسراه.