ما الدوافع وراء استبعاد راموس من المونديال؟

خرج سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، من حسابات لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، في مونديال قطر 2022.

وأتى ذلك رغم اختيار نجم ريال مدريد السابق ضمن القائمة المبدئية لـ”لاروخا”، التي تم إرسالها إلى الفيفا، بحسب تقارير صحفية.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن استبعاد راموس يعود إلى تعافي إيميريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، من الإصابة، وجاهزيته للمشاركة في المونديال.

ولفتت الصحيفة إلى أن إنريكي يريد التمسك بمجموعة اللاعبين، الذين تمتّعوا بثقته واستوعبوا أفكاره جيدا خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على نفس الأجواء في غرفة الملابس.

كما أنّ مدرب “لاروخا” يريد المراهنة على المدافع هوجو جويلامون، الذي يلعب في عدة مراكز مع فالنسيا، وتطور مؤخرا بشكل كبير، كما يتميز في جزئية الخروج بالكرة من الخلف.

وسيخوض منتخب إسبانيا المونديال ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا ألمانيا واليابان وكوستاريكا.