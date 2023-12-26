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ما حقيقة إحالة روبي الى التحقيق؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2023 11:47 صباحًا
الفنانة روبي

الفنانة روبي

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أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بياناً صحافياً كشف من خلاله حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن إحالة الفنانة روبي الى التحقيق بخصوص أغنية “3 ساعات متواصلة” التي طرحتها، وأثارت الجدل على السوشال ميديا.

وأكد كامل في بيانه أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن فيما يخص أزمة كلمات أغنية روبي، مضيفاً أنه إذا عُقد اجتماع فسيعلن ذلك على الفور، ومؤكداً أن كل ما تم تداوله عن عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح.

وفي ردّها الأول على ما تم تداوله عن أغنيتها، نشرت روبي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً من أغنيتها، وعلّقت عليه بقولها: “ما تيجي حبة نستخبى من البشر… من السواد اللي انتشر”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخباراً عن عقد نقابة المهن الموسيقية اجتماعاً لدراسة أزمة أغنية “3 ساعات متواصلة” للفنانة روبي بسبب جرأة كلماتها، بحسب البعض.

وطرحت الفنانة روبي الأحد الماضي أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “3 ساعات متواصلة” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وبمجرد طرح الأغنية أثارت جدلاً كبيراً لتضمّنها ألفاظاً وجدها الكثيرون منافية للآداب العامة وخرجت عن حدود الجرأة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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