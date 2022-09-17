ما حقيقة اصابة عادل امام بالزهايمر ؟

حالة من الجدل أثيرت بسبب التكهنات حول إصابة الزعيم عادل إمام بمرض الزهايمر.

البداية كانت من الإعلامي محمد الباز الذي أكد أن عادل إمام لن يعود للتمثيل لأن حالته الصحية لا تسمح بهذا، وهو ما استدعى أفراد أٍرته للخروج والرد على ذلك بطريقة حاسمة.

أكد الإعلامي محمد الباز أن إن الفنان عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.

ولفت الباز، إلى أن هناك حالة جدل مستمرة عن هل يستمر الفنان عادل إمام في التمثيل، منوهًا بأن عائلته تصر على أن هناك عملًا قريبًا يظهر فيه عادل إمام، وهو فيلم يجمعه من نجله محمد إمام واسمه “الواد وأبوه”.

واردف الباز عادل إمام من مواليد 1940، عمره 82 سنة، وهو من الشقيانين، اشتغل 65 سنة متواصلين، وكان آخر مسلسلاته مسلسل فلانتينو، لا بد أن ينزل من المسرح قبل أن يسدل الستار عليه، عادل إمام هو نجمي المفضل، وما يحدث من تراشقات لا تليق بتاريخ عادل إمام.