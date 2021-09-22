الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم؟ حسن الرداد يكشف

22 - سبتمبر - 2021
دنيا وإيمي سمير غانم

دنيا وإيمي سمير غانم

A A A
طباعة المقال

كشف الفنان المصري حسن الرداد، حقيقة اعتزال زوجته إيمي سمير غانم، وشقيقتها دنيا، الفن، بعد وفاة والديهما.

وردّ الرداد على أنباء انتشرت عبر مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد باعتزال زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، وذلك بعد وفاة والديهما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خاصة بعد غيابهما عن تكريم والدهما في مهرجان الفضائيات العربية، حيث فيما استلم الجائزة نيابة عنهما الفنان حسن الرداد.

وقال الرداد: “إن ما قيل عن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم هراء، وافتراءات من أناس لا يوجد في قلوبهم رحمة.. إللي فيهما مكفيهما”، وفقا لموقع “إرم نيوز”.

وأكد الرداد أن “الشائعات طالت كل أفراد العائلة، وأشيع أن سمير غانم، أنه مات وكان على قيد الحياة”، مشيرا إلى أن الشائعات طالت أيضا الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عندما نشرت بعض الصحف خبر وفاتها، وكانت على قيد الحياة.

وأشار حسن الرداد إلى أن النجمتين غابتا عن حفل التكريم، لأنهما ما زالتا بحالة نفسية سيئة منذ وفاة والديهما، ولا تستطيعان مقابلة أحد أو التحدث مع أحد.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

"بن تشيلويل"
تشيلويل يرغب بدخول تشكيلة إنجلترا الأساسية في كأس العالم
إيلون ماسك
بتغريدة ساخرة.. إيلون ماسك يعلّق على توجّه تويتر لمقاضاته
كريستيانو رونالدو وعائلته
اتهامات لرونالدو بعد طلب الرحيل.. كيف خدع اللاعب البرتغالي مانشستر يونايتد؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!