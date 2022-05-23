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ما حقيقة اعتزال عبلة كامل؟

23 - مايو - 2022
عبلة كامل

عبلة كامل

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لا تزال أخبار اعتزال الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل متداوَلة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم حرص المقرّبين منها على نفيها مؤكدين أنها تنتظر انتهاء أزمة كورونا لتعود إلى التمثيل من جديد.

وكشف الفنان أحمد كمال، طليق عبلة كامل حقيقية الأخبار المتداولة بشأن اعتزالها التمثيل، بعدما تساءل جمهورها ومحبوها عن حقيقة الأمر.

وقال كمال في تصريحات صحافية إن كل هذه الأخبار مجرد شائعات عن الفنانة عبلة كامل، ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً انه أعلن أكثر من مرة أن لطليقته شرطاً واحداً للعودة إلى التمثيل، وهو انتهاء فترة كورونا بشكل كامل في مصر.

وسبق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تداولوا صورة للفنانة عبلة كامل، زعموا من خلالها أنها تجلس الى مائدة الرحمن؛ الأمر الذي أثار استياء طليقها، فكشف عن حقيقة الصورة قائلاً: “مش حقيقي، وده كلام فارغ”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل، الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، والذي عُرض عام 2018، وحقق نجاحاً كبيراً على مدار عرض أجزائه الخمسة، وهو من بطولة رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، أحمد بدير، أحمد سلامة، منة فضالي، أميرة هاني، وجيهان قمري… تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

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