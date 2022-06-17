ما حقيقة اعتناق الاعلامي نيشان للديانة الاسلامية؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتناق الإعلامي اللبناني الشهير نيشان الإسلام، مما دفع الكثير من جمهوره ومتابعيه للتساؤل حول حقيقة هذا الأمر.

وعُرف عن نيشان أنه من أصل أرمني، واشتهر من خلال تقديم العديد من البرامج على الشاشة اللبنانية والعربية، وقد أعجب الجمهور بأدائه، خاصة من خلال برنامج “أنا والعسل” الذي حقق نجاحاً ملحوظاً على الساحة العربية.

ونيشان، عرف عنه من الوجوه الإعلامية المميزة في الساحة اللبنانية، فقد تميز منذ صغره بحبه للمطالعة، ويشهد الجميع بثقافته.

ماذا عن حقيقة اعتناق الإعلامي نيشان للديانة الإسلامية؟

وفي الحقيقة أن هذه الشائعة طالت الاعلامي نيشان، فهي مجرد إشاعة قد تكون نابعة من متابعة نيشان في بعض برامجه حيث يقوم بقراءة القرآن وقد صرح سابقاً أنه يحفظ ما يزيد عن 28 آية قرآنية، إضافة إلى أنه ظهر في إحدى اللقاءات المتلفزة وكانت إحداها من تقديم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عندما سألته عن الإسلام، وكانت إجابته أنه سعيداً لأنه قرأ كتابين من كتب الله السماوية، ولكنه لم يعتنق الديانة الاسلامية.