ما حقيقة انسحاب شاكيرا من افتتاح مونديال قطر 2022 ؟

يجتمع العالم كل اربع سنوات على توافق لمشاهدة مباريات كأس العالم، في حين وبتوافق عالمي تعد الفنانة الكولومبية من الاصول اللبنانية شاكيرا أيقونة حفلات افتتاح كأس العالم منذ عام 2006 الى عام 2014 مع عدم مشاركتها في مونديال روسيا 2018.

وتتربع أغنية “waka waka” على عرش اغاني للمونديال التي أصبحت لها بصمة واضحة في أذهان المتابعين وعشاق أغاني كأس العالم.

هذا وقد كشف موقع “مترو” البريطاني، أن شاكيرا لم تجر محادثات للأداء في حفل افتتاح مونديال قطر على الرغم من الشائعات التي تدور حول انسحابها.

وواجهت شاكيرا، صاحبة أغنية “Waka Waka” الشهير في مونديال جنوب أفريقيا 2010، انتقادات من الجماهير في الأيام الأخيرة مع انتشار شائعات حول استعدادها للغناء في حفل افتتاح 2022، وانسحابها في اللحظة الأخيرة.

وظهرت أخبار تفيد بأن مغنية Hips Don’t Lie انسحبت من الحفل، لكن الحقيقة أنه لم يعرض عليها المشاركة من البداية، بحسب الصحيفة.

وقال مصدر للصحيفة إن الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها ربما تكون قد أتت من منظمي حفل الافتتاح الذين قاموا بإنشاء قائمة بالفنانين الذين يرغبون في أدائهم، وليست القائمة الفعلية للنجوم المشاركين.

ولفت الموقع إلى أن دوا ليبا بدورها وقعت في نفس الأزمة، حيث لم يعرض عليها المشاركة أيضًا في المونديال.

وتأتي هذه الأخبار التي تفيد بأن شاكيرا لم تقم أبداً في محادثات للمشاركة في حفل الافتتاح في الوقت الذي من المقرر أن تشارك فيه نيكي ميناج والموسيقي مالوما والفنانة ميريام فارس في حفل الافتتاح.

من ناحية آخري فقد انتشرت صور جديدة لشاكيرا وهي تبكي في مكان عام قريب على منزلها في برشلونة، وصرّح أحد الشهود العيان لبرنامج “Sálvame” الاسباني:

أنها “كانت مع اثنين من أصدقائها، وكانت بحالة سيئة والحزن يبدو على وجهها.. تكلّمت مع شخص ما على الهاتف لحوالي ساعة، وبعد أن أغلقت الهاتف بدأت بالبكاء”.