الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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ما حقيقة انسحاب كريم عبد العزيز من السباق الرمضاني ؟

منذ ساعتين
كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود عبد العزيز

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حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على حضور فعاليات حفل توزيع جوائز JOY AWARDS، الذي أقيم في الرياض بالسعودية.

وكشف كريم محمود عبد العزيز، خلال حضوره للحفل عن مشاريعه الفنية الجديدة في لعام 2023.

وقال كريم محمود عبد العزيز، أحضر للجزء الثاني من مسلسلي “البيت بيتي”، المقرر عرضه على أحدى المنصات قريباً، وسعيد بالنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وأكد كريم محمود عبد العزيز، على إنه لن يشارك في سباق دراما رمضان 2023.

وحضر حفل JOY AWARDS العديد من النجوم حتى الآن منهم: رانيا يوسف، رحمة أحمد، أميرة أديب، محمد عبد الرحمن توتا، لطيفة، علاء مرسي، محمد فراج، بسنت شوقي، سامر المصري.

كما أنه ضمن قائمة حضور الحفل عددا من النجوم الأجانب، منهم: الممثلة التركية ديميت أوزدمير، ممثلة كولومبية صوفيا فيرغارا، المخرج الأمريكي مايكل باي، ميل غيبسون، الممثل الهندي أميتاب باتشان، إيسترا، إنجين أكيوزيك.

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