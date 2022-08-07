ما حقيقة انفصال آيتن عامر عن زوجها ؟

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن أسرار حياتها الزوجية، خلال استضافتها في برنامج “سهرانين”، مع أمير كرارة منذ عام تقريبًا.

وقالت أيتن عامر، : «كنت وردة مفتحة قبل الجواز، أقوم من النوم براحتي أطبخ براحتي، أعمل أي نوع أكل، محدش يطلب مني نوع معين، إنما عز جوزي كل يوم إجازة من الشغل لازم ياكل في البيت، أنا بقى عندي شغل أو غسيل هو ملوش دعوة، وممكن أقعد 4 ساعات أعمله طبخة».

وظهر عز العرب طليق الفنانة ايتن عامر في أحدث ظهور له أثناء تصوير أحد الافلام في تركيا، وظهر عز العرب بدون دبلة في يده على غير المعتاد، ليؤكد بذلك اخبار طلاقه من ايتن عامر.

ونشرت الفنانة أيتن عامر، عبر ستوري صفحتها على إنستجرام صورة لخبر طلاق دان بالزرين بعد ايام من زواجه وعلقت عليها إيتن بايموجي ساخر، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد لخبر طلاقها وان الطلاق أصبح منتشرا .