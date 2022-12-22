ما حقيقة انفصال صابرين عن زوجها ؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد عن إنفصال الفنانة صابرين، عن زوجها بعد زواج دام 20 عاما في هدوء منذ شهرين.

ونفت صابرين، هذه الأنباء والشائعات المتداولة بخصوص انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق.

وقالت صابرين، في تصريحات صحفية، أن الخبر ليس له أساس “محصلش” دون ذكر تفاصيل”.

وحلت الفنانة صابرين، في الأيام الماضية، ضيفة ببرنامج “أسرار النجوم”، وكشفت خلال اللقاء العديد من الأسرار عن حياتها المهنية.

– ابتعدت عن الغناء لأنني أحب التمثيل بشكل أكبر.

– لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد “أم كلثوم”.

– اعتذرت عن الوقوف أمام أحمد زكي 5 مرات وندمت على ذلك.

– سر جمالي بسبب الرضا والجمال الداخلي وحب الأخرين.