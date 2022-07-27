ما حقيقة اهداء كارول سماحة أسد.. وما هي نصيحة رغدة لها ؟

وجهت الفنانة رغدة، رسالة ونصيحة للفنانة كارول سماحة.

وقالت رغدة: عزيزتي كارول سماحة.. أحببت أن أهنئك أولا بعيد ميلادك وأتمنى لك كل الخير وأن أقدم لك محبتي على طبق من مودة، وأن أقدم لك في ذات الوقت على طبق من استغراب وعدم تصديق تنبيها ببعض المعلومات عن هديتك الجديدة شبل الأسد ذي الشهر الأول ما يعني أنه ما زال في طور النمو.

وتابعت رغدة: هل تعلمين أيتها الفنانة الرقيقة ذات الصوت المخملي أن أشبال الأسود تحتاج للرضاعة من الأم لمدة ثلاثة أشهر وأحيانا أكثر فهل في نيتك ومقدورك وتفرغك لأخذ دور أمه؟ ثم إن رضاعته الصناعية تستغرق بشربه البطيء حوالي ساعة لشرب ٧٥ مل بعد أسبوعين من أكتمال شهره الأول.. فهل لديك الصبر والوقت ياعزيزتي لهذا الرضاعة.

وأضافت رغدة: ثم إنها مسؤولية بصراحة كبيرة جدا أن تتحملها فنانة رقيقة مثلك في حال تعبه أو مرضه وأين ذلك الطبيب الذي سيلبيك بعد قليل من شهور للكشف عن حيوان غير أليف وعنده خبرة في التعامل مع أسد، كيف ستأمنين في حال كبر عندك في حديقة فيلتك أم تنوين وضعه في قفص حديدي.

وأخيرا عزيزتي كارول:

باعتبارك أم كيف طاوعك قلبك أن ينتزع من أمه ورضاعته الطبيعية في هذا العمر، ناهيك عن أن الأسود معروف عنها أنها متلاصقة ومتلاحمة اجتماعيا وليس كباقي الفصائل من الحيوانات الشرسة.

أتمنى عليك أن تشكري الملحن المصفق الفرح لهذه الكارثة وترديه اليه برده إلى أمه وتسألينه بالإنابة عني سؤالا: كيف لفنان مرهف الحس اللحني أن ينفصل عن حسه الإنساني.

وقالت الفنانة كارول سماحة إن حقيقة إهداء حديقة الحيوان شبلًا لها، بمناسبة عيد ميلادها الذي مضى منذ يومين لا أساس من الصحة لما يتم تداوله حاليا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الشبل يعيش حاليا في السيرك القومي وليس معها بالمنزل كما يشاع.

وأضافت، ذهبت ذات يوم للاستوديو الخاص بالملحن محمد رحيم، وكانت زوجته أنوسة كوتة مدربة الأسود متواجدة هناك ومعها ذلك الشبل لأنه حرصت على معالجته ومتابعة حالته مع طبيب بيطري مختص، وقمنا بتصوير فيديو لنمرح سويًا ليس أكثر من ذلك، ولم أحصل عليه كهدية.

كما أوضحت كارول سماحة ذلك الأمر، عبر خاصية ستوري لحسابها الشخصي على انستغرام، وكتبت الآتي: شكرا لنظرية الأسود أنوسة كوتة زوجة الفنان محمد رحيم على هذه المفاجأة السارة، نذكر أن هذه اللبؤة الصغيرة تعيش في السيرك القومي.