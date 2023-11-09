الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة تخلي "ديور" عن بيلا حديد بسبب غزة؟

منذ 36 دقيقة
بيلا حديد

بيلا حديد

A A A
طباعة المقال

أثار خبر تخلي شركة “ديور” عن بيلا حديد بسبب تعليقات عارضة الأزياء الأخيرة حول الحرب بين إسرائيل وحماس، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالة ” أسوشيتد برس” نفت الخبر قائلة: “انتهى عقد حديد مع دار الأزياء الفاخرة في مارس 2022، أي قبل وقت طويل من الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس”.

وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن اختيار دار الأزياء الفرنسية للعارضة الإسرائيلية ماي تاغر، في إعلانها الجديد كبديل عن بيلا حديد، رغم أن الأخيرة كانت الوجه الإعلاني لمكياج “ديور” وأول سفيرة للعلامة التجارية منذ عام 2016.

وجاءت إشاعة تخلي ديور عن العارضة المشهورة، بعد منشور تضامنت فيه حديد مع غزة وبنفس الوقت دانت هجوم 7 أكتوبر.

وفي أغسطس الماضي، هاجم وزير الأمن القومي يتمار بن غفير في إسرائيل عارضة الأزياء الشهيرة لانتقادها تصريحاته بشأن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي مقابلة أجريت معه على قناة 12 الإسرائيلية قال بن غفير إن حقه في حرية الحركة كمستوطن يهودي يفوق نفس الحق بالنسبة للفلسطينيين.

وشاركت بيلا، وهي عارضة أزياء شهيرة عالميا ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووالدها فلسطيني، مقطعا من مقابلة بن غفير مع متابعيها الذين يبلغ عددهم 59.5 مليون، واتهمت بن غفير بـ”العنصرية”.

    المزيد من منوعات

    كيت بلانشيت
    كيت بلانشيت تحث الإتحاد الأوروبي على زيادة دعم اللاجئين
    سلافة معمار
    سلافة معمار لصوت بيروت إنترناشونال: مسلسل "الخائن" تحد جديد لي
    "قبل أن تضيع حياة أخرى".. مجموعة من الممثلين تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!