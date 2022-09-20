ما حقيقة تداول اخبار انفصال أحمد مكي عن زوجته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال الفنان أحمد مكي عن زوجته.

وعلمت بعض المواقع من مصادر مقربة بالفنان أحمد مكي، بأن الفنان منفصل منذ 4 سنوات وأن الأخبار المتداولة الآن مجرد شائعات، وأنه ذكر حقيقة انفصاله في وقت سابق حينما كان ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي.

وحقق أحمد مكي نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضي، بعد عرض الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” والمسلسل من بطولة هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين حجاج، رحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.

ونجح أحمد مكي أيضًا من خلال مجال الغناء، فمنذ بدايته الفنية وهو متميزا في غناء أغاني الراب، حيث حقق نجاح كبير من خلال أغنياته الناجحة والتي حققت ملايين من المشاهدات على موقع اليوتيوب منها “قطر الحياة”، “وقفة ناصية زمان”، “أغلى من الياقوت”، “أيام زمان”، “منطقتي”.