ما حقيقة تعرض تامر حسني لحادث سير مروع في الأردن ؟

تواترت أنباء عن تعرض الفنان تامر حسني لحادث سير على طريق عمان جرش، عقب انتهاء حفله ضمن مهرجان جرش بدولة الأردن، وجاء حفل تامر حسني ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش للثقافة والفنون المقامة تحت عنوان “نوّرت ليالينا”.

ونشر تامر حسني بوست على صفحته الشخصية عبر “الفيسبوك” معلقاً على تلك الأنباء حيث قال: ” يا جماعة في خبر بينتشر أني عملت حادث الحقيقة أنه مش أنا، هو حد من فريق عملي والحمد لله هو بخير و زي القرد.”

وتابع الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية: ” الحمدلله النهاردة عملت انجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم.. كل الشكر لكل الأردن وكل الشكر لكل اللي سأل عليا واهتم.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا”.

ونشرت عدد من المواقع الأردنية أخباراً تفيد بتواجد الفنان داخل أحد الفنادق، وأنه لم يصب بأذى بسبب الحادث، وحضر حفل عشاء خاص، وصرح تامر حسني لوسائل الإعلام الأردنية إن لديه أمنية أن يقدم أغنية باللهجة الأردنية، وأكد اعتزازه بجرش التي رافق مهرجانها بداياته.

وطرح تامر حسني، الأيام الماضية ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “عشأنجي”، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب”، ويضم 9 أغنيات.

يذكر أن، تامر حسني يعرض له حاليا فيلم “بحبك” من تأليفه وإخراجه وبطولته إلى جانب هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني ومدحت إسماعيل.