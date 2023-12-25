الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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ما حقيقة تعرض حسين فهمي لوعكة صحية ؟

منذ ساعة واحدة
حسين فهمي

حسين فهمي

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انتشرت خلال الساعات الماضية إشاعات حول تعرض الفنان المصري حسين فهمي لوعكة صحية مفاجئة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هذه الوعكة التي أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى، فيما نفى فهمي هذه الأخبار.

وقال فهمي إنه بصحة جيدة، وكل ما يتردد مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، كما أنه يمارس عمله ومهامه كرئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وطمأن النجم حسين فهمي جمهوره عليه بعد انتشار شائعات عن تعرضه لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، قائلاً :”دي أخبار السوشيال ميديا اللي بتتسلى علينا”.

وروج الفنان حسين فهمي لفيلم “الإسكندراني”، بطولة الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.

‏ونشر حسين فهمي البوستر الخاص بالفيلم وعلق عليه “إسكندرية بتخلق فنانين.. انتظروا يورغو اليونانى يوم 4 يناير في مصر و11 يناير فى الخليج”.

 

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