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ما حقيقة توقّف “ماكدونالدز” عن تقديم البطاطا المقلية في لبنان؟

8 - فبراير - 2022
ماكدونالدز

ماكدونالدز

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعيّ قبل أيّام بشائعة توقف فروع “ماكدونالدز” في لبنان عن تقديم البطاطا المقلية بسبب النقص العالمي في مخزون البطاطا الزراعية، حسبما أفاد البعض.

في سياق متّصل، أكّد مصدر من “ماكدونالدز” لـ”النهار” أنّ “ما يحاول البعض ترويجه غير صحيح، وتقوم الفروع كافة بتقديم البطاطا إلى جانب الوجبات بشكل طبيعيّ، وما من أزمة انقطاع لهذه الطلبيات التي تلقى رواجاً كبيراً عند المستخدمين”.

كما أوضح أن “ماكدونالدز” اشتُهر بتحضيره لوجبة البطاطا التي تحتل الصدارة في مبيعاته، ولا صحّة لما يتمّ تداوله عن توقف تقديمها أو انقطاعها، وأيّ قرار من هذا النوع تُعلن عنه الشركة حصراً وليس أيّ جهة أخرى.

    المصدر :
  • النهار

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