السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة دخول جورج وسّوف إلى المستشفى بعد وفاة نجله؟

منذ 17 دقيقة
جورج وسوف ونجله وديع وسوف

جورج وسوف ونجله وديع وسوف

A A A
طباعة المقال

نفت وكيلة الفنان جورج وسّوف المحامية مايا مطر، كلّ الأنباء التي تحدّثت عن نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى بعد حادثة وفاة نجله وديع وسوف، مساء أمس الجمعة، بسبب مضاعفات عملية جراحيّة خضع لها قبل أيام.

مطر أكدت في حديث لـmtv، أنّ كل الأنباء المُتداولة عاريّة من الصّحة جملة وتفصيلاً، وقالت: “نشعرُ بالأسف الشّديد بسبب ما يجري تناقله من إشاعات. الفنان جورج وسوف بخير وبصحّة جيدة وموجود في منزله مع الأصدقاء والمحبين، وطبعًا الحزن كبير والجرح عميق على فراق أعز الناس على قلبه”.

كما أوضحت مطر إلى أنّ “الراحل وديع وسوف خضع قبل 10 أيام لعملية جراحية تكللت بالنجاح”، وأضافت: “قبل يومين، حصلت مُضاعفات صحيّة استدعت نقله إلى المستشفى. حتى الآن، لا يمكننا الحديث عما حصل بشكل مُحدّد، فما جرى كان سريعًا جديًا، والموضوع كان قاسيًا جدًا والكارثة كبيرة”.

    المزيد من منوعات

    المسؤول الكويتي بعد تعرضه للسرقة
    بعد انسحاب وفد الكويت.. مسؤول يتعرّض للسرقة في افتتاح خليجي 25
    جورج وسوف ونجله الراحل وديع
    تفاصيل مراسم دفن نجل جورج وسوف وتقبّل التعازي
    الأميرة ديانا
    بالصورة: أكثر فساتين الأميرة ديانا شهرة معروض للبيع في المزاد العلني

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
    فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    طوني بارود
    بالصورة: طوني بارود يغادر لبنان نهائياً... وكلمات مؤثرة من ابنته