ما حقيقة دخول جورج وسّوف إلى المستشفى بعد وفاة نجله؟

نفت وكيلة الفنان جورج وسّوف المحامية مايا مطر، كلّ الأنباء التي تحدّثت عن نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى بعد حادثة وفاة نجله وديع وسوف، مساء أمس الجمعة، بسبب مضاعفات عملية جراحيّة خضع لها قبل أيام.

مطر أكدت في حديث لـmtv، أنّ كل الأنباء المُتداولة عاريّة من الصّحة جملة وتفصيلاً، وقالت: “نشعرُ بالأسف الشّديد بسبب ما يجري تناقله من إشاعات. الفنان جورج وسوف بخير وبصحّة جيدة وموجود في منزله مع الأصدقاء والمحبين، وطبعًا الحزن كبير والجرح عميق على فراق أعز الناس على قلبه”.

كما أوضحت مطر إلى أنّ “الراحل وديع وسوف خضع قبل 10 أيام لعملية جراحية تكللت بالنجاح”، وأضافت: “قبل يومين، حصلت مُضاعفات صحيّة استدعت نقله إلى المستشفى. حتى الآن، لا يمكننا الحديث عما حصل بشكل مُحدّد، فما جرى كان سريعًا جديًا، والموضوع كان قاسيًا جدًا والكارثة كبيرة”.