استمع لاذاعتنا

ما حقيقة فيديو تحطيم ترامب لمحتويات المكتب البيضاوي بعد خسارته الانتخابات؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 5:40 مساءً
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

A A A
طباعة المقال

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء تحطيم مكتبه غضبا ، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، الأسبوع الماضي،

لكن منصة التحقق من المحتوى التابعة لوكالة “فرانس برس” أكدت أن الفيديو مفبرك وليس له أي أساس من الصحة.

وقالت منصة “في ميزان فرانس برس”، إن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بث عام 2017.

ويظهر في الفيديو شخص يبدو أنه ترامب يحمل عصا بيسبول، ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض.

وقد جاء في النص المرافق له: “بعد فوز بايدن بالانتخابات الأميركية، ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله”.

وحظي المقطع بآلاف المشاركات على موقع “فيسبوك”، تزامنا مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية ورفض ترامب الإقرار بالخسارة، مصرا أن الانتخابات شهدت تزويرا.

لكن الفيديو ليس حقيقيا ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، إذ أرشد البحث عنه عبر الأدوات التقنية إلى برنامج كوميدي بث على قناة “كوميدي سنترال” الأميركية قبل 3 أعوام.

    المزيد من منوعات

    باسم يوسف
    الإعلامي “باسم يوسف” يعود إلى الشاشات العربية عبر هذه القناة
    وفاة أسطورة بوسطن سلتيكس
    وفاة تومي هاينسون… أسطورة بوسطن سلتيكس
    الشرطة المصرية
    مصر.. إحالة أوراق المتهمين باغتصاب سيدة في المقابر أمام زوجها إلى المفتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آثار الحكيم
    بالصورة: لن تصدقوا كيف أصبح شكل النجمة آثار الحكيم!
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري لـ”Axios ” الأميركي: أخشى ان يشكل أخي حكومة يسيطر عليها حزب الله الارهابي
    علم ميليشيا حزب الله
    نبذة عن تاريخ وشيفرة حزب الله !