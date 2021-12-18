ما خطورة القلادات التي تحمي الأشخاص من شبكات الهاتف المحمول 5 جي؟

تم العثور على أنّ القلادات التي تم الإعلان عنها لحماية الأشخاص من 5 جي تعرّض مرتديها للإشعاع.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: أصدرت الهيئة الهولندية للسلامة النووية والإشعاع (ANVS) أمس بياناً تطلب فيه من الناس تخزين واحدة من عشرة منتجات كانت قد حددتها، بطريقة آمنة وإبقائها بعيداً عنهم والاتصال بالهيئة في حال امتلاكهم إحداها.

وجدت الاختبارات أنّ المنتجات، والتي تشمل قناع النوم/ عصابات سوار وقلادات، تحتوي على مواد مشعة وبالتالي فهي تصدر إشعاعات مؤينة باستمرار.

كان أحد الأساور المدرجة مخصصاً للارتداء من قبل الأطفال.

وقال البيان: إنّ التعرض للإشعاع المؤين يمكن أن يسبب آثاراً صحية ضارة.

نظراً للمخاطر الصحية المحتملة التي تشكلها، فإنّ هذه المنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على مواد مشعة محظورة بموجب القانون.

يمكن للإشعاع المؤين أن يتلف الأنسجة والحمض النووي ويمكن أن يسبب على سبيل المثال الجلد الأحمر.

تم قياس مستويات منخفضة فقط من الإشعاع على هذه المنتجات المحددة. ومع ذلك، فإنّ الشخص الذي يرتدي منتجاً من هذا النوع لفترة طويلة (سنة 24 ساعة في اليوم) يمكن أن يعرض نفسه لمستوى من الإشعاع يتجاوز الحد الصارم للتعرض للجلد المطبق في هولندا.

“لتجنب أي خطر تدعو ANVS أصحاب هذه المنتجات عدم لبسها من الآن فصاعداً”.

وقد سرد الموقع قائمة كاملة من المنتجات التي حددوها.

كما حذرت الهيئة من عدم التخلص من المنتجات في النفايات العادية حيث يجب التخلص منها باستخدام طرق مختلفة بسبب الإشعاع.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا توجد حتى الآن أي آثار صحية ضارة مرتبطة سببياً بالتعرض للتكنولوجيات اللاسلكية.

في العام الماضي، أكدت دراسة علمية أن 5 جي ‘غير ضار وحميد’ رداً على منظري المؤامرة الذين زعموا أنّ شبكة الجيل التالي تسببت في المرض.

كشف باحثون أمريكيون قاموا بالتحقيق في آثار إشعاع الترددات الراديوية الناتج عن الإنترنت المحمول فائق السرعة أنّ له تأثيرات صحية ضئيلة.

وجاءت الدراسة بعد تخريب عدة صواري 5 جي أثناء الإغلاق في عام 2020 بعد نظريات مؤامرة لا أساس لها تقول إنّ شكل الاتصال اللاسلكي يسبب كوفيد-19.