ما سبب زيارة ميسي وعائلته إلى السعودية؟!

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى السعودية في زيارة خاصة برفقة عائلته، حيث من المقرر أن يقوم بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال وقت سابق من العام الماضي، الاتفاق مع ليونيل ميسي، لكي يصبح سفيرا للسياحة في المملكة.

وشارك النجم الأرجنتيني بالفعل في حملة دعائية تروج للأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية، حيث نشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية، عبر حسابه الشخصي بمنصة “إنستغرام”.

وعلق ميسي على الصورة قائلا: “من كان يعتقد أن السعودية بها هذا الكم الهائل من الاخضرار؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك”.

وكان ميسي قد زار السعودية سفيراً لها في مايو 2022، وزار حينها مدينة جدة واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.

وتأتي زيارة النجم الأرجنتيني في وقت ارتبط فيه اسمه بالانتقال لنادي الهلال السعودي، حيث يسعى الزعيم لضمه في الفترة المقبلة، خصوصا أن عقد ميسي مع فريقه الباريسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وغادر ميسي برشلونة في صيف 2021 بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا، وانضم النجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ولم يتفق ميسي مع باريس سان جيرمان على تمديد العقد بين الطرفين، على الرغم من أن الفريق الفرنسي يواصل الضغط على النجم الأرجنتيني لإقناعه بالاستمرار في باريس.

وكان الصحفي مارتن أريفالو قد قال في حواره مع منصة (ESPN): “تلقيت معلومات تقول إن عودة ميسي إلى برشلونة أصبحت معقدة”.

وشدد الصحفي الأرجنتيني على أن ميسي لا يمتلك حاليًا سوى عرض وحيد من الهلال السعودي، ووالده مقتنع بالعرض الهلالي.

فيما زعمت تقارير صحفية أن عرض الهلال لميسي يتضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ 400 مليون يورو، ما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

وسجل ميسي الموسم الحالي 20 هدفًا، وصنع 19 في 36 مباراة مع باريس سان جيرمان.

ويريد ميسي مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ويريد البقاء في أوروبا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.