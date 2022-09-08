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ما سبب معاناة ماتياس دي ليخت في بايرن ميونخ؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2022 12:05 مساءً
ماتياس دي ليخت

ماتياس دي ليخت

موقع kooora
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أعرب الهولندي “ماتياس دي ليخت”، مدافع بايرن ميونخ، عن رضاه عن الانتصار بنتيجة (2-0) على إنتر ميلان، مساء الأربعاء 7 أيلول، في الجولة الأولى من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وقال دي ليخت، خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” عقب المباراة: “كانت مواجهة جيدة للغاية، لكنها لم تكن مثالية، وفي النهاية حققنا الانتصار وحصدنا النقاط”.

وعن الاختلاف بين بايرن ميونخ وفريقه السابق يوفنتوس، كشف: “ألعب في التدريبات ضد بعض أفضل المهاجمين في العالم، وكان الأمر صعبًا بعض الشيء في البداية، لكنني تعلمت وتحسنت يوما بعد يوم، وهذا مهم جدًا بالنسبة اليّ”.

وأشار الى أنّ “نظام التدريب في يوفنتوس وبايرن ميونخ صعب، لكن في إيطاليا يتعلق الأمر أكثر بالتكتيكات والأنظمة، والكثافة أقل، والجري أقل”.

وأضاف: “لقد عانيت قليلا في البداية في بايرن ميونخ، لأنني لم أكن معتادًا على مستوى كثافة التدريبات، لكنني الآن في حالة جيدة”.

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