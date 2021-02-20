الثلاثاء 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما سبب وجود نادين نسيب نجيم في دبي؟

20 - فبراير - 2021
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

A A A
طباعة المقال

لا تزال الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها، ومؤخراً نشرت سلسلة صور عبر “إنستغرام” من دبي، وتساءل متابعيها عن سبب وجودها في دبي.

وعلم موقع “الفن” أن سبب وجود نادين هناك هو تصوير حلقة خاصة من برنامج “كاربول كاريوكي” مع الإعلامي وسام بريدي على قناة دبي، والذي يطل الفنان اللبناني راغب علامة في أولى حلقاته لهذا الموسم.

يُذكر أن نادين وجهت مؤخراً رسالة إلى متابعيها تناولت فيها موضوع الثقة في النفس، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت :”قمة الثقة أن تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون! لأنك تعرف من أنت ومن هم”.

    المزيد من منوعات

    الزعيم عادل امام وابنة محمد
    عادل امام يعود للسينما ببطولة مشتركة مع ابنه محمد.. بفيلم "الواد وأبوه"
    رايان جيجز مدرب منتخب ويلز لكرة القدم
    جيجز يستقيل من تدريب منتخب ويلز
    الطالبة الضحية نيرة أشرف
    قتلها امام بوابة الجامعة.. جريمة تهز الشارع المصري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    الطاقة الشمسية
    مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية