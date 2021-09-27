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ما سر انفعال إلهام شاهين على أحد حاضري مهرجان الإسكندرية السينمائي؟

27 - سبتمبر - 2021
الهام شاهين

الهام شاهين

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كشفت تقارير مصرية عن انفعال الفنانة، إلهام شاهين، أثناء مشاركتها في إحدى فعاليات الدورة الـ37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والمقام حاليا.

وأعربت شاهين في بداية ندوة خاصة بتكريم الفنان المصري، خالد الصاوي، أمس الأحد، عن انزعاجها من أحد الحاضرين، بسبب وجوده خلفها أكثر من مرة، وهو ما جعلها تنفعل عليه، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المصرية.

وأكدت إلهام شاهين للشخص أن هذه ليست أول مرة يصدر منه ذلك الفعل، حتى نجح الموجودون في تهدئتها.
وكشفت إلهام شاهين خلال حضورها مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي أنها زارت عيادة الطبيب النفسي في فرنسا، وذلك لأنها خجلت من فعل ذلك في مصر، خوفا من تسريب أنباء ذهابها إلى طبيب نفسي.

وأوضحت أن الفنان تحديدا يعاني جهازه العصبي كثيرا، بسبب خروجه من حالة إلى حالة أخرى، ومن شخصية إلى أخرى على عكس حقيقته، الأمر الذي يسبب مشاكل عصبية له.

من ناحية أخرى، تتلقى إلهام شاهين، اليوم الاثنين، تكريما خلال حفل افتتاح الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح، باعتبارها من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.

وسيشهد الحفل تكريم الفنانين الراحلين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعبد الله غيث، وسامي مغاوري، وفاروق فلوكس، وأشرف عبد الغفور، والناقدة أمال بكير، والمخرج إميل جرجس.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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