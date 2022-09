ما سر كسر العصا فوق نعش الملكة إليزابيث؟

بعد أن وري جثمان الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية الثرى بالضريح الملكي في كنيسة جورج الخامس في قصر “وندسور”، ‏الاثنين 19/9/2022، أثار مشهد كسر العصا فوق النعش تساؤلات عدة‎.‎

وشهدت المراسم الجنائزية الرسمية المهيبة بعض التقاليد الفريدة للملكية البريطانية منها عزف مقطوعتان كلاسيكيتان من ألحان ‏الموسيقار يوهان سباستيان باخ، كما قام كبير أمناء البلاط الملكي اللورد تشامبرلين بكسر عصا فوق نعش الملكة الراحلة‎.‎

ويعرف هذ التقليد باسم “كسر العصا”، وهو إشارة رمزية على نهاية خدمة كبير أمناء البلاط الملكي، وبعد كسر العصا وانتهاء خدمة ‏اللورد الحالي سيعين الملك تشارلز حسب الأصول لورداً جديداً خاصاً به وسيحصل على عصا جديدة في المنصب‎.‎

ويعد كبير الأمناء، أكبر منصب في البلاط الملكي، وهو مسؤول عن الإشراف على جميع الإدارات والموظفين وتنظيم الأحداث الملكية ‏والعمل كحلقة وصل بين الملك ومجلس اللوردات‎.‎

رمزية العصا

‏- العصا معروفة باسم “عصا المكتب” كانت في الزمن الغابر تستخدم لتأديب رجال البلاط إذا كانوا مشاغبين للغاية‎.‎

‏- يعد الكسر الرمزي لهذه العصا جزءاً تقليدياً من جنازة كل ملك، لكنها ستكون المرة الأولى التي يشهد فيها الجمهور هذا الفعل منذ عام ‏‏1952 أثناء جنازة الملك جورج السادس‎.‎

‏- في نهاية المراسم التي ترأسها رئيس أساقفة كانتربري، أبعد المسؤول عن المجوهرات الملكية التاج والكرة الملكية والصولجان من ‏أعلى التابوت، وبهذا انفصلت الملكة عن تاجها للمرة الأخيرة‎.‎

يذكر أن المراسم حضرها نحو ألفي شخص بحضور سياسي غير مسبوق، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ‏ناروهيتو ونائب الرئيس الصيني وانغ كيشان‎.‎

The Lord Chamberlain symbolically breaks his Wand of Office and places it on the Queen Elizabeth’s coffin.

The wand will be buried with Her Majesty. pic.twitter.com/MDl2BcDoN9

— Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022