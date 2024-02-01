ما صحة أنباء منع "الزعيم" من الظهور على وسائل اﻹعلام؟

نفى النجم المصري محمد إمام وشقيقه المخرج رامي، الاتهامات التي وجهت لهما بمنع والدهما الزعيم “عادل إمام” من الظهور في وسائل الإعلام.

وأكد محمد إمام أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن والدهم “الزعيم” بخير ويستمتع بوقته مع أسرته.

جاءت تلك التصريحات خلال لقاء ضمن برنامج “أغاني أغاني”، حيث تحدث محمد إمام عن لقب “الزعيم الصغير” الذي أطلق عليه، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية بفخر وأن والده يشاهدهم بسعادة ويفخر بنجاحهم.

وفي ما يتعلق بانتقادات بعض الأشخاص حول غياب “الزعيم” عن الإعلام، نفى محمد إمام وجود أي منع أو قيود، مشيرا إلى أن والدهم يستمتع بإجازته ويقضي وقتا ممتعا مع الأحفاد ويخضع لفترة راحة بعد مسيرة فنية حافلة.

وأكد نجل الزعيم عادل إمام، المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية، الأسبوع الماضي اعتزال والدهم فنيا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح.

ويشار إلى أنه مرت 4 سنوات على آخر ظهور فني للنجم عادل إمام في مسلسل “فالنتينو”. ومنذ ذلك الحين، اختفى عادل إمام عن الساحة الفنية، وترددت شائعات حول حالته الصحية وصعوبة عودته لتقديم أعمال فنية جديدة، وهو ما تم نفيه من قبل شقيقه عصام إمام.

عادل إمام، الذي وُلد في 17 مايو 1940، يعتبر واحدا من أشهر الممثلين وأكثرهم شهرة في مصر والوطن العربي.

واشتهر النجم عادل إمام بأداء الأدوار الكوميدية، وقد جمع بين الأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية في مسيرته الفنية.