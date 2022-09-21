الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما صحة ارتباط ناصيف زيتون بدانييلا رحمة؟

منذ 19 دقيقة
ناصيف زيتون - دانييلا رحمة

ناصيف زيتون - دانييلا رحمة

A A A
طباعة المقال

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية الكثير من الأخبار عن ارتباط كل من الفنان السوري ناصيف زيتون واللبنانية دانييلا رحمة وأنهما يعيشان قصة حب بعيداً عن الأضواء.

وأرجع المتابعون عبر السوشيال ميديا هذا الأمر إلى حديث سابق للفنانة دانييلا رحمة عندما قالت إنها حلمت أن حبيبها تعرض لحادث سير لتتصل به وتكتشف أنه تعرض لحادث سقوط، وفق (سيدتي).

بالمقابل ربط الجمهور ذلك بحديث للفنان ناصيف زيتون عند تعرضه لحادث سقوط عندما كان برفقة صديقه حيث تضررت يده بشكل كبير، لتخرج الكثير من الأخبار عن علاقة ارتباط بين دانييلا وناصيف ودون أن يخرج النجمان لنفي او تأكيد تلك الأخبار.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان الفنان ناصيف زيتون قد أطلق أغنيته الجديدة “بالاحلام” وهي من كلمات وألحان نبيل خوري أما الفيديو كليب من إخراج إيلي خوري.

وتحقق الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها حيث تقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة على قناة ناصيف زيتون الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” بعد طرحها بأربعة أيام.

أما دانييلا رحمة فستكون حاضرة ببطولة الموسم الثالث من مسلسل “للموت” برفقة ماغي بو غصن بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني من العمل الذي تم عرضه في رمضان 2022.

    المزيد من منوعات

    ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي يعلّق على خسارة برشلونة أمام البايرن
    كريم بنزيما
    بنزيما يطمئن جماهير ريال مدريد بصورة على تويتر
    الملحن والشاعر المصري عزيز الشافعي
    عزيز الشافعي لصوت بيروت إنترناشونال: أتمنى الخلود لأعمالي كعبد الوهاب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ترسيم الحدود
    عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
    وديع الشيخ
    الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
    الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
    وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله