ما صحة ارتباط ناصيف زيتون بدانييلا رحمة؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية الكثير من الأخبار عن ارتباط كل من الفنان السوري ناصيف زيتون واللبنانية دانييلا رحمة وأنهما يعيشان قصة حب بعيداً عن الأضواء.

وأرجع المتابعون عبر السوشيال ميديا هذا الأمر إلى حديث سابق للفنانة دانييلا رحمة عندما قالت إنها حلمت أن حبيبها تعرض لحادث سير لتتصل به وتكتشف أنه تعرض لحادث سقوط، وفق (سيدتي).

بالمقابل ربط الجمهور ذلك بحديث للفنان ناصيف زيتون عند تعرضه لحادث سقوط عندما كان برفقة صديقه حيث تضررت يده بشكل كبير، لتخرج الكثير من الأخبار عن علاقة ارتباط بين دانييلا وناصيف ودون أن يخرج النجمان لنفي او تأكيد تلك الأخبار.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان الفنان ناصيف زيتون قد أطلق أغنيته الجديدة “بالاحلام” وهي من كلمات وألحان نبيل خوري أما الفيديو كليب من إخراج إيلي خوري.

وتحقق الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها حيث تقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة على قناة ناصيف زيتون الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” بعد طرحها بأربعة أيام.

أما دانييلا رحمة فستكون حاضرة ببطولة الموسم الثالث من مسلسل “للموت” برفقة ماغي بو غصن بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني من العمل الذي تم عرضه في رمضان 2022.