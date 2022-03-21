ما صحة خبر طلاق معتصم النهار ولين برنجكجي؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الممثل السوري ​معتصم النهار​ عن زوجته السيدة ​لين برنجكجي​ وذلك بعد أن قام الثنائي بحذف الصورة التي تجمعهما سوياً عبر صفحاتهما على السوشال ميديا، ماعدا الصور التي جمعتهما مع ابنتهما ساندرا.

وأكد مصدر لبرنامج لـ MbcTrending حقيقة الأنباء مشيرين إلى أن الطلاق حدث فعلاً بهدوء حيث تحفظ الثنائي على الأمر ولم يعلقان عليه أو يعلنان عنه حتى الآن.

و بالعودة إلى حساب معتصم ولين فأنه بالفعل قاما بإلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يؤكد حقيقة الأنباء.

وبدورنا لم نتواصل مع الفنان معتصم النهار وسؤاله عن سبب الانفصال وذلك احتراماً لخصوصيته لكونه لو أراد الحديث عن الأمر لكان أعلنه عبر حساباته الرسمية.

الجدير ذكره أن معتصم النهار تزوج من لين برنجكجي عام 2015 وهي من خارج الوسط الفني، وفي عام 2016 رزقا بابنتهما الوحيدة ساندرا.

ولاحقت شائعات الانفصال الفنان معتصم النهار دائمًا، آخرها نهاية العام الماضي، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر طلاقهما، الذي حرص على نفيه في لقاءٍ قصير مع تطبيق نجوم الإماراتي.

النهار اعترف أن خلافات وقعت بينه وبين زوجته لين برنجكجي، لكنها لم تصل إلى الطلاق، مشيرًا إلى أنهما يختلفان كأي زوجين في الحياة وتمر بهما تقلبات وأزمات.