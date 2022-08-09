الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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ما صحة خبر وفاة بيليه؟

منذ 10 دقائق
بيليه

بيليه

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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة نجم كرة القدم البرازيلي بيليه رغم أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم ينشر أي أخبار بهذا الشأن.

وقالت الأنباء المتداولة إن بيليه توفي عن عمر ناهز الـ 81 عاما، حسبما ذكر موقع “تيك فور بيس”، اليوم الاثنين، الذي أشار إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم ينشر أي أنباء بهذا الشأن على حساباته الرسمية وأن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يعاني من أزمات صحية منذ سنوات.

ويعد بيليه أهم أهم لاعبي كرة القدم في العالم وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصد أهداف وصل إلى 77 هدفا.

يذكر أن اللاعب بيليه الوحيد في العالم الذي شارك مع منتخب بلاده في الفوز ببطولة كأس العالم 3 مرات قبل أن يعتزل كرة القدم عام 1977.

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