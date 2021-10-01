ما لا تعرفونه عن كاظم الساهر!

يعتبر النجم العراقي كاظم الساهر من أكثر الشخصيات الفنية العربية إحتراماً وتقديراً ورُقياً، ويتميز بشخصيته المتواضعة والمحببة والقريبة من الناس، وكل من يعرفه عن قُرب يدرك المعدن الأصلي للقيصر، ويدرك أيضاً شخصيته الصلبة والثابتة، وثقافته الأدبية والموسيقية والإنسانية، وخبراته الكبيرة التي إكتسبها منذ نعومة أظافره حينما كان في الثانية عشر من العمر.

يجهل الجمهور العربي بعض الحقائق عن كاظم الساهر الذي يعتبر شخصية غامضة للبعض ولكن مشاركته في برنامج “ذا فويس” خلال السنوات الماضية كشفت جوانب عديدة للجمهور وأهل الصحافة والإعلام خاصة وأن إطلالاته الإعلامية نادرة مما يضيف الغموض على شخصيته عند الناس. ومن الأمور التي لا تزال مبهمة عند البعض مدى تعلق القيصر بأبناءه وسام وعمر وحفيدته سنا، إضافة إلى علاقته القوية مع إخوته خاصة شقيقه الراحل سامر الذي كان يدير أعماله وكان مقرباً جداً، وما يجهله البعض أن كاظم قام بإغلاق هاتفه الشخصي لمدة شهرين حداداً على شقيقه، ويحافظ القيصر على علاقة متينة مع إبن أخيه ساهر الساهر إبن الراحل سامر.

ماذا يفعل كاظم الساهر في حياته العادية بعيداً عن الفن؟ سؤال قد تكون إجابته مبهمة عند أغلبية المتابعين لإبن دجلة والفرات، وفي واقع الأمر فإن القيصر شخص عادي في تصرفاته وحياته الشخصية وما يقوم به يدل على شخصيته المميزة والفريدة حيث يقضي أوقات فراغه بعيداً عن الفن في المزرعة يستمع إلى أصوات الحيوانات ويطعم الحيوانات ويهتم بالزراعة حيث يقوم بنفسه بعملية الري للمزروعات وقطفها في بعض الأحيان. إضافة إلى قضاء أكبر وقت ممكن مع حفيدته المدللة والقربية إلى قلبه أكثر من أي شخص أخر.

إن تواضع كاظم الساهر ومحبته للناس من أهم صفاته، وتشهد حفلاته على ذلك من ناحية تصرفاته مع جمهوره وعدم السماح لأي شخص من مرافقيه أو من العاملين ضمن المهرجانات بالإساءة إلى محبيه، ومن أبرز المواقف التي تدل على تلك الصفة كيف يتصرف مع جمهور برنامج “ذا فويس” أثناء التصوير حيث يسمح لجمهوره بإلتقاط الصور معه فرداً فرد.

يبقى القيصر كاظم الساهر إسماً على مسمى لأن القيصر هو الإمبراطور في فنه وأخلاقه وتواضعه ومحبته للناس، ونادرون هم الأشخاص في الفن العربي الذين يمتلكون صفات القيصر، ويعتبر كاظم من أبرز النجوم العرب الذين حافظوا على لمعان إسمهم الذهبي في حياته الفنية والشخصية.