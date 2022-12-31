ما هو أول طلب لكريستيانو رونالدو مع النصر؟

بعد انضمامه، حدد البرتغالي كريستيانو رونالدو أول طلباته داخل نادي النصر السعودي، بعد أقل من 24 ساعة من انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

وأعلن نادي النصر تعاقد مع رونالدو، مساء الجمعة، بعقد يمتد حتى عام 2025، وسط تقارير صحفية تؤكد أن الصفقة كلفت خزائن “الأصفر” 200 مليون يورو سنويًا، مقابل ضم أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق.

وشددت العديد من الأنباء والمصادر على أن رونالدو وضع بعض الشروط من أجل الموافقة على العرض السعودي، يأتي على رأسها التعاقد مع صفقة عالمية أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقا لما ذكره موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن إدارة النصر بدأت التحرك نحو الصفقة العالمية الجديدة والمتمثلة في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم جالاطا سراي التركي المعار إليه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح المصدر أن نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني يرغب في ضم إيكاردي، لكن النادي السعودي قد يتفوق عليه، حيث سيقدم عرضا ماليا ضخما.

ويعد نيولز أولد بويز هو النادي الذي نشأت فيه موهبة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يرحل إلى أكاديمية “لاماسيا” الخاصة بنادي برشلونة الإسباني في عمر الـ13 عاما.

وتنتهي فترة إعارة إيكاردي مع النادي التركي الصيف المُقبل، لكنه يمتلك عقدا مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو سيصل العاصمة السعودية الرياض (الأحد)، تمهيدا لبدء رحلته مع النصر وتحديدا في مباراة الطائي بالجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.