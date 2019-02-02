ما هو السبب وراء طلب “مراد علمدار” زوجته بتعويض قدره 10 ملايين ليرة تركية؟

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أفادت وسائل إعلام تركية، أن نجاتي شاشماز، بطل مسلسل وادي الذئاب، “طالب زوجته بحوالي 10 ملايين ليرة تركية”.

وقالت الصحف التركية، إن شاشماز طالب بهذه الأموال كتعويضات، لكنها أفادت بأن الغموض ما زال يلف خبايا قضية الطلاق من زوجته نجاهان كشيكجي، المرفوعة أمام محكمة الأسرة في إسطنبول.

ويعود الطلاق بينهما؛ إلى أن زوجته نجاهان “هزت مؤسسة الزوجية بخطئها الفادح”، حسب ما جاء في القضية.

وكان شاشماز ونجاهان، التي تحمل الجنسية الألمانية أيضًا، تزوجا قبل 7 سنوات، ولديهما طفلان؛ علي ويوسف.

وطالب شاشماز، البالغ من العمر 47 عامًا، بحضانة الطفلين، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي حرييت” التركية.

ودعا محامي الدفاع عن شاشماز بمنع الزوجة نجاهان من السفر؛ خشية توجهها إلى ألمانيا، مع الولدين أثناء النظر في قضية الطلاق.

أما بشأن الملايين العشرة التي طلبها بطل مسلسل وادي الذئاب المشهور بشخصية مراد علمدار، فهي عبارة عن 5 ملايين ليرة تركية كتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمؤسسة الزواج، أما الملايين الخمسة الأخرى فعن الأضرار غير الزوجية، التي لم تعرف طبيعتها.

يذكر أن نجاهان كشيكجي هي ابنة أحد مبتكري فكرة مسلسل وادي الذئاب، الذي يعد واحدًا من أبرز وأشهر المسلسلات التركية، وأحد المشرفين على إنتاجه.

أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل “وادي الذئاب”، والمعروف عربيا باسم “مراد علمدار”، إقامة دعوى قضائية للانفصال عن زوجته بعد 7 سنوات من الزواج.

ونقلت وسائل الإعلام التركية، عن مقربين أن الجهود التي بذلت من أجل رأب الصدع بين الزوجين لم تفلح في إنقاذ العائلة، خاصة أن زواجهما أثمر عن طفلين.

وارتبط الزوجان عام 2012، قبل أن تنشب الخلافات بينهما مؤخرا، وأعلن شاشماز، في بيان لمحاميه، أن جهودا لحل الخلافات “لم تكلل بالنجاح”.