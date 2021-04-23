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ما هو الشيء الوحيد الذي كان يزعج الأمير فيليب من الملكة إليزابيث؟

23 - أبريل - 2021
الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب

الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب

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كشف أحد أصدقاء الأمير البريطاني الراحل فيليب أن الأخير كانت لديه شكوى واحدة فقط من زوجته الملكة إليزابيث الثانية طوال زواجهما الذي دام 73 عاماً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخبير الملكي، غايلز براندريث، والذي كان صديقا للأمير فيليب وكاتب مذكراته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال براندريث إن دوق إدنبرة أخبره ذات مرة أن الملكة إليزابيث “لا تغلق الهاتف أبداً” لافت إلى أن هذا الأمر كان يزعجه جدا.

وأكد أن الأمير فيليب أظهر دعمه لزوجته طوال حياته وكان حريصاً على أن يظل دائماً بجانبها، ولم يشكُ من أي شيء آخر بخصوصها خلال زواج استمر 73 عاما.

والسبت الماضي شيعت العائلة المالكة البريطانية جنازة دوق إدنبرة في قلعة وندسور، وذلك بعد وفاته في التاسع من الشهر الجاري عن عمر ناهز 99 عاماً.

وتزوج فيليب الملكة إليزابيث عام 1947، ووصفته الملكة بعد وفاته بأنه كان “القوة والسند”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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